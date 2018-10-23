В Москве за кражу велосипеда задержали мужчину, который признался в семи убийствах





Уроженца Тирасполя (Приднестровье) 1989 года рождения задержали 19 октября. Подозреваемый признался в краже велосипеда и заявил, что хочет рассказать о других совершенных им преступлениях. Он сообщил об убийстве шести женщин в Тирасполе. Мотивом преступлений выступила личная неприязнь ко всем представительницам женского пола. Также он заявил, что причастен к убийству мужчины в районе железнодорожной станции «Москва-Товарная» летом прошлого года. В полиции отметили, что признательные показания будут тщательно проверены и им дадут процессуальную оценку.