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В Москве за кражу велосипеда задержали мужчину, который признался в семи убийствах

В правоохранительных органах сообщили, что в Москве полицейские за кражу велосипеда задержали мужчину. Во время допроса он признался в семи убийствах.
В Москве за кражу велосипеда задержали мужчину, который признался в семи убийствах


Уроженца Тирасполя (Приднестровье) 1989 года рождения задержали 19 октября. Подозреваемый признался в краже велосипеда и заявил, что хочет рассказать о других совершенных им преступлениях. Он сообщил об убийстве шести женщин в Тирасполе. Мотивом преступлений выступила личная неприязнь ко всем представительницам женского пола. Также он заявил, что причастен к убийству мужчины в районе железнодорожной станции «Москва-Товарная» летом прошлого года. В полиции отметили, что признательные показания будут тщательно проверены и им дадут процессуальную оценку.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 09:35

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