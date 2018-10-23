Ксению Бородину заинтересовал вопрос переименования аэропорта Внуково

"...я узнала, что аэропорт Внуково переименуют в имени Лужкова. Вы вообще за или против этой истории?", — спрашивает Бородино у себя в микроблоге и просит проголосовать "за" или "против".





Вариант с переименованием столичного аэропорта Внуково в честь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова появился после того, как организаторы решили расширить список кандидатов, чьим именем и могут назвать "воздушные ворота".Не осталась в стороне и известная телеведущая Ксения Бородина. У себя в Instagram девушка устроила что-то в виде опроса о переименовании "Внуково" в воздушную гавань имени Юрия Лужкова.Напомним, вариант с переименованием Внуково в честь экс-мэра Москвы получил возможность, когда в рамках проекта "Великие имена России" расширили список потенциальных кандидатов.Финал голосования будет проходить несколькими способами одновременно: на портале Великиеимена.рф, при помощи соцсетей, а также анкетированием.