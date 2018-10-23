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Представители Samsung рассказали о технологиях для нового безрамочного смартфона

Представители Samsung в рамках специального закрытого мероприятия для бизнес-партнёров рассказали о технологиях для нового смартфона. Экран устройства будет полностью лишён рамок, а также выреза.

Представители Samsung рассказали о технологиях для нового безрамочного смартфона


Южнокорейский гигант собирается в безрамочном новом устройстве задействовать четыре решения. Они получили обозначения FoD, HoD, SoD, UPS. В свою очередь Fingerprint on Display - FoD предусматривает применение в области экрана дактилоскопического сканера. Производитель для снятия отпечатков пальцев собирается задействовать ультразвуковой метод. При этом система Haptics on Display – HoD обеспечит реализацию тактильной обратной связи. Также имеются данные о имитации ощущений от прикосновений к физическим кнопкам.

В свою очередь технология Sound on Display – SoD позволит использовать экран как большой динамик для генерации звуков. Система Under Panel Sensors – UPS позволит за экраном размещать всевозможные датчики, а также камеру.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:43

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