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Россияне назвали желаемый ежемесячный доход на пенсии во время опроса социологов

Россияне назвали желаемый ежемесячный доход на пенсии во время ответов на вопросы социологов. После поведения опроса выяснилось, что по достижению пенсионного возраста намерены работать треть респондентов.
Россияне назвали желаемый ежемесячный доход на пенсии во время опроса социологов

В результате исследования выяснилось, что жить на государственную пенсию планируют только 16 процентов россиян, а остальные намерены иметь дополнительные источники дохода. После выхода на пенсию жители России хотят ежемесячно получать в среднем 37,3 тысячи рублей. Стоит отметить, что два года назад в аналогичном опросе данная сумма была равна 35,2 тысячи рублей. При этом мужчины желают получать пенсию больше, чем женщины.

Согласно опросу, молодые люди в возрасте до 24 лет согласны довольствоваться ежемесячной платой в размере 31 тысяча рублей. В то время, как жители России в возрасте от 45 лет хотели бы иметь пенсию не менее 39,2 тысячи рублей каждый месяц. В опросе принимали участие 1600 респондентов экономически активного населения из 300 населённых пунктов страны.



 
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Общество
Добавил: Алина Сегодня, 09:25

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