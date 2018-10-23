Россияне назвали желаемый ежемесячный доход на пенсии во время опроса социологов





В результате исследования выяснилось, что жить на государственную пенсию планируют только 16 процентов россиян, а остальные намерены иметь дополнительные источники дохода. После выхода на пенсию жители России хотят ежемесячно получать в среднем 37,3 тысячи рублей. Стоит отметить, что два года назад в аналогичном опросе данная сумма была равна 35,2 тысячи рублей. При этом мужчины желают получать пенсию больше, чем женщины.Согласно опросу, молодые люди в возрасте до 24 лет согласны довольствоваться ежемесячной платой в размере 31 тысяча рублей. В то время, как жители России в возрасте от 45 лет хотели бы иметь пенсию не менее 39,2 тысячи рублей каждый месяц. В опросе принимали участие 1600 респондентов экономически активного населения из 300 населённых пунктов страны.