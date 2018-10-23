В Краснодарском крае транспортное средство сбило насмерть велосипедиста
В Краснодарском крае вблизи населённого пункта Псебай произошло ДТП со смертельным исходом. Транспортное средство насмерть сбило велосипедиста, скрывшись при этом с места преступления.
Подробности стали известно благодаря видео, которое было заснято камерой наружного наблюдения. Данная аппаратура смогла зафиксировать, как автомобиль, который двигался на высокой скорости, зацепил велосипедиста, который ехал вдоль обочины. В итоге велосипедист погиб на месте от несовместимых с жизнью полученных травм. Это дорожно-транспортное происшествие произошло 22 октября примерно в шесть часов вечера.
По имеющимся данным, водителя, который скрылся с места ДТП, задержали сотрудники полиции в 30 км от места событий. Сейчас по этому факту проводится расследование.
Подробности стали известно благодаря видео, которое было заснято камерой наружного наблюдения. Данная аппаратура смогла зафиксировать, как автомобиль, который двигался на высокой скорости, зацепил велосипедиста, который ехал вдоль обочины. В итоге велосипедист погиб на месте от несовместимых с жизнью полученных травм. Это дорожно-транспортное происшествие произошло 22 октября примерно в шесть часов вечера.
По имеющимся данным, водителя, который скрылся с места ДТП, задержали сотрудники полиции в 30 км от места событий. Сейчас по этому факту проводится расследование.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:12