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Nissan собирается представить обновленную версию Maxima на 300 л.с

Компания Nissan планирует в рамках моторшоу в Лос-Анджелесе представить обновленную версию Maxima. Производитель на официальном сайте опубликовал фото флагманского седана, получившего мотор на 300 л.с.

Nissan собирается представить обновленную версию Maxima на 300 л.с


Руководство Nissan не стало проводить тизерных кампаний, выложив снимки новинки в Сети. Дебют седана должен пройти в ноябре текущего года. По словам экспертов, в облике авто не произошло революционных изменений. Версия в передней части кузова получила корпоративное оформление, включая также хромированную массивную V-образную вставку. Машина оснащается комплексом Nissan Safety Shield 360, который включает возможность заднего/переднего торможения в экстренных ситуациях. В данном случае водитель предупреждается касательно заднего пересекающего движения. Стоит отметить систему контроля занимаемой полосы, а также автоматическое переключение дальнего света. Пока отсутствуют подробности изменений в автомобильном салоне. Также компания скрывает заднюю часть кузова.

Отсутствуют данные о линейке двигателей флагманского седана. В свою очередь актуальная версия Maxima оснащается 3,5-литровым V-образным силовым агрегатом на 300 л.с. При этом в качестве трансмиссии применяется вариатор. Есть предположение, что этот ДВС унаследует также обновлённое транспортное средство.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:17

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