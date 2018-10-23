Nissan собирается представить обновленную версию Maxima на 300 л.с





Руководство Nissan не стало проводить тизерных кампаний, выложив снимки новинки в Сети. Дебют седана должен пройти в ноябре текущего года. По словам экспертов, в облике авто не произошло революционных изменений. Версия в передней части кузова получила корпоративное оформление, включая также хромированную массивную V-образную вставку. Машина оснащается комплексом Nissan Safety Shield 360, который включает возможность заднего/переднего торможения в экстренных ситуациях. В данном случае водитель предупреждается касательно заднего пересекающего движения. Стоит отметить систему контроля занимаемой полосы, а также автоматическое переключение дальнего света. Пока отсутствуют подробности изменений в автомобильном салоне. Также компания скрывает заднюю часть кузова.Отсутствуют данные о линейке двигателей флагманского седана. В свою очередь актуальная версия Maxima оснащается 3,5-литровым V-образным силовым агрегатом на 300 л.с. При этом в качестве трансмиссии применяется вариатор. Есть предположение, что этот ДВС унаследует также обновлённое транспортное средство.