Возле дома американского миллиардера Джорджа Сороса обнаружена бомба
Возле дома миллиардера Джорджа Сороса в американском городе Бедфорд неизвестный преступник заложил бомбу. Взрывное устройство случайно обнаружил один из сотрудников резиденции.
Бомба была спрятана в почтовом ящике дома, где проживает американский миллиардер. Служащий резиденции при обычном просмотре почты заметил пакет с подозрительным предметом, который отнёс на безопасное расстояние, после чего вызвал сотрудников правоохранительных органов. Когда выяснилось, что предмет является взрывным устройством, то на место происшествия пригласили сапёров, которые обезвредили находку.
В полиции заявили, что расследование дела передали в ФБР. Отмечается, что в адрес Джорджа Сороса неоднократно поступали угрозы от праворадикальных организаций и активистов. Состояние 88-летнего олигарха оценивается в 8,3 миллиарда долларов, среди богатейших жителей Америки Сорос занимает 60-е место.
Бомба была спрятана в почтовом ящике дома, где проживает американский миллиардер. Служащий резиденции при обычном просмотре почты заметил пакет с подозрительным предметом, который отнёс на безопасное расстояние, после чего вызвал сотрудников правоохранительных органов. Когда выяснилось, что предмет является взрывным устройством, то на место происшествия пригласили сапёров, которые обезвредили находку.
В полиции заявили, что расследование дела передали в ФБР. Отмечается, что в адрес Джорджа Сороса неоднократно поступали угрозы от праворадикальных организаций и активистов. Состояние 88-летнего олигарха оценивается в 8,3 миллиарда долларов, среди богатейших жителей Америки Сорос занимает 60-е место.
Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 08:53