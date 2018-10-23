Возле дома американского миллиардера Джорджа Сороса обнаружена бомба





Бомба была спрятана в почтовом ящике дома, где проживает американский миллиардер. Служащий резиденции при обычном просмотре почты заметил пакет с подозрительным предметом, который отнёс на безопасное расстояние, после чего вызвал сотрудников правоохранительных органов. Когда выяснилось, что предмет является взрывным устройством, то на место происшествия пригласили сапёров, которые обезвредили находку.В полиции заявили, что расследование дела передали в ФБР. Отмечается, что в адрес Джорджа Сороса неоднократно поступали угрозы от праворадикальных организаций и активистов. Состояние 88-летнего олигарха оценивается в 8,3 миллиарда долларов, среди богатейших жителей Америки Сорос занимает 60-е место.