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Ученые: Регулярные физические нагрузки для мужчин хорошо влияют на их здоровье

Учеными было доказано, что регулярные физические нагрузки для мужчин оказывают благотворное влияние на их здоровье. Данные факты подтвердились в рамках эксперимента на мышах, проведённого американскими исследователями.

Ученые: Регулярные физические нагрузки для мужчин хорошо влияют на их здоровье


Самцов грызунов кормили в течение трёх недель обычным кормом или кормом с большим содержанием жиров. Две группы животных разделили так, чтобы одна часть грызунов перемещалась свободно, а другая была малоподвижной. В свою очередь потомство всех групп грызунов питалось обычным кормом. Оно было ограничено в своих движениях. Исследователи заметили, что мыши, которые сохранили активность, могли дать жизнь более здоровому потомству. Они имели хорошие данные в отношении сахара в крови. Животные отличались небольшим весом тела и малым количеством жира.

Стоит отметить, что двигательная активность уменьшала отрицательный эффект, наблюдаемый от большого употребления жиров. По словам учёных это происходит вследствие эпигенетических регуляций в клетках спермы. В данном случае улучшается активность генов потомства.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:34

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