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Уфологи: В Бразилии высадились инопланетяне с Нибиру

Инопланетяне с Нибиру высадились в Бразилии, чтобы изучить растительный мир Южной Америки. В горах Рио-де-Жанейро охотник за ануннаками стал свидетелем приземления НЛО.
Уфологи: В Бразилии высадились инопланетяне с Нибиру

На кадрах, сделанных конспирологами, запечатлено приземление инопланетян с Планеты Х, эти снимки отлично бы вписались в голливудские фильмы о межпланетных войнах. Объект треугольной формы медленно садится в горах, освещая мигающими прожекторами путь. Загадочный НЛО легко перепутать с самолётом, но воздушные суда не могут зависать в воздухе, как внеземные технологии. Очевидец не сомневается, что в горах Рио-де-Жанейро высадились пришельцы.

В свою очередь уфологи уверены в том, что ануннаки начали изучать Землю именно с Африки, где над бескрайними пустынями НЛО светятся почти каждый день. Конспирологи не исключают, что там пришельцы давно построили секретные базы, которые используют для оперативной переработки информации, поступающей от исследовательских групп в остальных уголках Земли.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:25

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