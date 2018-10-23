Участники «Дома-2» подхватили танцевальный перфоманс от Ивана Урганта
На днях шоумен Иван Ургант у себя на передаче запустил весёлый танцевальный перфоманс.
Иван показал, как в танцах у него проходит работа на телестудии, а вместе с ним в пляс пускаются во все работники телевидения, начиная от охранников и заканчивая бабушкой в гардеробе.
Молодые креативные люди из одиозного телепроекта "Дом-2" решили не отставать от Урганта и повторили за ним этот танцевальный флешмоб.
Ведущий Андрей Черкасов у себя в Instagram выложил видеоролик, где видно, как он сам становится "запевалой" в этом действе. Далее танец Андрея подхватывают участники и ведущие.
В ролике танцуют "домовцы" везде и при любых обстоятельствах: танцуют, когда дерутся, танцуют, когда ждут очередь в туалет, танцуют, когда кушают или готовят.
Надо отметить, что видео от Черкасова понравилось подписчикам и все как один отметили, что это "круто к прикольно".
Иван показал, как в танцах у него проходит работа на телестудии, а вместе с ним в пляс пускаются во все работники телевидения, начиная от охранников и заканчивая бабушкой в гардеробе.
Молодые креативные люди из одиозного телепроекта "Дом-2" решили не отставать от Урганта и повторили за ним этот танцевальный флешмоб.
Ведущий Андрей Черкасов у себя в Instagram выложил видеоролик, где видно, как он сам становится "запевалой" в этом действе. Далее танец Андрея подхватывают участники и ведущие.
В ролике танцуют "домовцы" везде и при любых обстоятельствах: танцуют, когда дерутся, танцуют, когда ждут очередь в туалет, танцуют, когда кушают или готовят.
Надо отметить, что видео от Черкасова понравилось подписчикам и все как один отметили, что это "круто к прикольно".