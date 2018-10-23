АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 75.37 USD 65.31
Курс валют на 23.10.2018

Участники «Дома-2» подхватили танцевальный перфоманс от Ивана Урганта

На днях шоумен Иван Ургант у себя на передаче запустил весёлый танцевальный перфоманс.

Иван показал, как в танцах у него проходит работа на телестудии, а вместе с ним в пляс пускаются во все работники телевидения, начиная от охранников и заканчивая бабушкой в гардеробе.

Участники «Дома-2» подхватили танцевальный перфоманс от Ивана Урганта

Молодые креативные люди из одиозного телепроекта "Дом-2" решили не отставать от Урганта и повторили за ним этот танцевальный флешмоб.

Ведущий Андрей Черкасов у себя в Instagram выложил видеоролик, где видно, как он сам становится "запевалой" в этом действе. Далее танец Андрея подхватывают участники и ведущие.

Участники «Дома-2» подхватили танцевальный перфоманс от Ивана Урганта

В ролике танцуют "домовцы" везде и при любых обстоятельствах: танцуют, когда дерутся, танцуют, когда ждут очередь в туалет, танцуют, когда кушают или готовят.

Надо отметить, что видео от Черкасова понравилось подписчикам и все как один отметили, что это "круто к прикольно".



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Nissan собирается представить обновленную версию
В Краснодарском крае транспортное средство сбило
Возле дома американского миллиардера Джорджа
Любовь Толкалина и Егор Кончаловский пришли на
Ученые: Регулярные физические нагрузки для мужчин
Уфологи: В Бразилии высадились инопланетяне с
Компания Apple анонсировала цены на официальный
Участники «Дома-2» подхватили танцевальный
Дочь Григория Лепса стала дебютанткой на Балу
Юлия Началова поблагодарила Юрия Николаева за
Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова является
Ольга Полякова в эфире шоу «Танцы со звёздами —
Очевидцы сделали фото НЛО в ночном небе над
Александр Гобозов раскритиковал Тату Блюменкранц
Маркетолог Apple раскрыл секрет загадочных букв в
Роструд: В ноябре жителей России ожидают
Учёные: Некоторые живые организмы существуют на
На рынке России выросли продажи автомобилей Honda
"Урал" выпустил лимитированную версию мотоцикла
"Безголовый куриный монстр" у берегов Антарктиды
Samsung Electronics анонсировала новый
Новая версия кроссовера Volkswagen Tayron
Skoda презентовала внедорожную версию
Audi e-tron появится на месяц позже
Третья часть мужчин считают брачный союз
Полуфиналист 2-го сезона «Голоса» Шарип Умханов
Регина Дубовицкая начала ходить после аварии
Константин Хабенский рассказал о своем отношении
Генетики: В период неолита переселенцев с
После критики Ксении Бородиной Александра Черно
Просмотреть все новости