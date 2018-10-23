Компания Apple анонсировала цены на официальный ремонт iPhone XR
Apple анонсировала расценки на официальный ремонт iPhone XR. Замена разбитого экрана на официальных «яблочных» сервисах в Великобритании, Соединённых Штатах и прочих странах будет стоить $199.
Более серьезный ремонт обойдётся в $399. Пока неизвестны российские расценки авторизованных сервисов. Согласно ценам в официальных точках компании Apple в Соединенном Королевстве, а также США, замена разбитого экрана iPhone XR обойдется в $199. Если требуется более серьёзный ремонт-придётся выложить $399.
В случае покупки дополнительного пакета гарантийного обслуживания AppleCare+, замена дисплея версии iPhone XR обойдется на $20 дешевле.
Более серьезный ремонт обойдётся в $399. Пока неизвестны российские расценки авторизованных сервисов. Согласно ценам в официальных точках компании Apple в Соединенном Королевстве, а также США, замена разбитого экрана iPhone XR обойдется в $199. Если требуется более серьёзный ремонт-придётся выложить $399.
В случае покупки дополнительного пакета гарантийного обслуживания AppleCare+, замена дисплея версии iPhone XR обойдется на $20 дешевле.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:14