Компания Apple анонсировала цены на официальный ремонт iPhone XR





Более серьезный ремонт обойдётся в $399. Пока неизвестны российские расценки авторизованных сервисов. Согласно ценам в официальных точках компании Apple в Соединенном Королевстве, а также США, замена разбитого экрана iPhone XR обойдется в $199. Если требуется более серьёзный ремонт-придётся выложить $399.В случае покупки дополнительного пакета гарантийного обслуживания AppleCare+, замена дисплея версии iPhone XR обойдется на $20 дешевле.