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Компания Apple анонсировала цены на официальный ремонт iPhone XR

Apple анонсировала расценки на официальный ремонт iPhone XR. Замена разбитого экрана на официальных «яблочных» сервисах в Великобритании, Соединённых Штатах и прочих странах будет стоить $199.

Компания Apple анонсировала цены на официальный ремонт iPhone XR


Более серьезный ремонт обойдётся в $399. Пока неизвестны российские расценки авторизованных сервисов. Согласно ценам в официальных точках компании Apple в Соединенном Королевстве, а также США, замена разбитого экрана iPhone XR обойдется в $199. Если требуется более серьёзный ремонт-придётся выложить $399.

В случае покупки дополнительного пакета гарантийного обслуживания AppleCare+, замена дисплея версии iPhone XR обойдется на $20 дешевле.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:14

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