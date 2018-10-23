Юлия Началова поблагодарила Юрия Николаева за помощь в начале творческого пути
Журналисты перед юбилеем легендарного ведущего говорили со многими звездами, среди которых была певица. Юлия Началова поблагодарила Юрия Николаева за помощь в начале творческого пути, отметив, что такие воспоминания вызывают у нее позитивные эмоции.
Мэтр российского ТВ 16 декабря отметит свое 70-летие, но за свою жизнь он помогал многим артистам сделать первые шаги на сцене. Исполнительница призналась, что когда начинает говорить о Юрии Николаеве, всегда испытывает волнение.
Он помог Юлии Началовой достигнуть успехов, будучи ее наставником на шоу “Утренняя звезда”, став толчком для будущей карьеры. Пользователи сетей позитивно отнеслись к словам звезды, потому что для многих людей ведущий является символом ушедшей эпохи.
Мэтр российского ТВ 16 декабря отметит свое 70-летие, но за свою жизнь он помогал многим артистам сделать первые шаги на сцене. Исполнительница призналась, что когда начинает говорить о Юрии Николаеве, всегда испытывает волнение.
Он помог Юлии Началовой достигнуть успехов, будучи ее наставником на шоу “Утренняя звезда”, став толчком для будущей карьеры. Пользователи сетей позитивно отнеслись к словам звезды, потому что для многих людей ведущий является символом ушедшей эпохи.