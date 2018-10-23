АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 75.37 USD 65.31
Курс валют на 23.10.2018

Дочь Григория Лепса стала дебютанткой на Балу журнала Tatler

Впервые дочь Григория Лепса – Ева официально вышла в свет. 16-летняя девушка появилась на Балу дебютанток журнала Tatler в наряде Золушки.
Дочь Григория Лепса стала дебютанткой на Балу журнала Tatler

Традиционный Бал прошёл в понедельник вечером в московском Колонном зале Дома Союзов, на мероприятии собрались все светские личности столицы. Одной из дебютанток в этом году стала Ева Лепс. Девушка вместе с другими участницами готовилась к своему первому выходу в свет. В социальной сети Instagram она опубликовала фотографию, которая была сделана во время подготовки к торжеству. В описании к посту юная красавица поблагодарила организаторов мероприятия за прекрасное утро.

Позднее в официальном микроблоге Tatler появился снимок Евы, который был сделан в тот момент, когда она выходит из автомобиля Bentley, предоставленного организаторами бала. Девушка выбрала наряд голубого цвета, очень похожий на бальное платье Золушки. Дополнили образ меховая шубка и украшения Mercury.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Nissan собирается представить обновленную версию
В Краснодарском крае транспортное средство сбило
Возле дома американского миллиардера Джорджа
Любовь Толкалина и Егор Кончаловский пришли на
Ученые: Регулярные физические нагрузки для мужчин
Уфологи: В Бразилии высадились инопланетяне с
Компания Apple анонсировала цены на официальный
Участники «Дома-2» подхватили танцевальный
Дочь Григория Лепса стала дебютанткой на Балу
Юлия Началова поблагодарила Юрия Николаева за
Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова является
Ольга Полякова в эфире шоу «Танцы со звёздами —
Очевидцы сделали фото НЛО в ночном небе над
Александр Гобозов раскритиковал Тату Блюменкранц
Маркетолог Apple раскрыл секрет загадочных букв в
Роструд: В ноябре жителей России ожидают
Учёные: Некоторые живые организмы существуют на
На рынке России выросли продажи автомобилей Honda
"Урал" выпустил лимитированную версию мотоцикла
"Безголовый куриный монстр" у берегов Антарктиды
Samsung Electronics анонсировала новый
Новая версия кроссовера Volkswagen Tayron
Skoda презентовала внедорожную версию
Audi e-tron появится на месяц позже
Третья часть мужчин считают брачный союз
Полуфиналист 2-го сезона «Голоса» Шарип Умханов
Регина Дубовицкая начала ходить после аварии
Константин Хабенский рассказал о своем отношении
Генетики: В период неолита переселенцев с
После критики Ксении Бородиной Александра Черно
Просмотреть все новости