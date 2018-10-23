Дочь Григория Лепса стала дебютанткой на Балу журнала Tatler

Традиционный Бал прошёл в понедельник вечером в московском Колонном зале Дома Союзов, на мероприятии собрались все светские личности столицы. Одной из дебютанток в этом году стала Ева Лепс. Девушка вместе с другими участницами готовилась к своему первому выходу в свет. В социальной сети Instagram она опубликовала фотографию, которая была сделана во время подготовки к торжеству. В описании к посту юная красавица поблагодарила организаторов мероприятия за прекрасное утро.Позднее в официальном микроблоге Tatler появился снимок Евы, который был сделан в тот момент, когда она выходит из автомобиля Bentley, предоставленного организаторами бала. Девушка выбрала наряд голубого цвета, очень похожий на бальное платье Золушки. Дополнили образ меховая шубка и украшения Mercury.