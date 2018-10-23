АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 75.37 USD 65.31
Курс валют на 23.10.2018

Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова является поклонницей американских сериалов

Никита Пресняков уже добился успехов в творчестве и даже выпустил дебютный альбом своей рок-группы Multiverse, но его супруга продолжает удивлять подписчиков независимым образом жизни. Алена Краснова опубликовала в Instagram пост, признавшись, что является поклонницей американских сериалов.
Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова является поклонницей американских сериалов

Модель часто радует подписчиков сюжетами, сделанными во время путешествий, а также любит показывать профессиональные снимки, позируя перед камерой в разных образах. Вот только многие фанаты замечают, что избранница музыканта редко публикует совместные кадры с любимым человеком, после чего задают ей много вопросов по такому поводу.

Алена Краснова рассказала, как была разочарована, когда не заметила продолжения “Рассказа служанки”. Оказалось, что новая часть сериала выйдет на экран только в следующем году. Пользователи сетей позитивно отреагировали на информацию знаменитости, после чего стали активно обсуждать понравившиеся фильмы.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Nissan собирается представить обновленную версию
В Краснодарском крае транспортное средство сбило
Возле дома американского миллиардера Джорджа
Любовь Толкалина и Егор Кончаловский пришли на
Ученые: Регулярные физические нагрузки для мужчин
Уфологи: В Бразилии высадились инопланетяне с
Компания Apple анонсировала цены на официальный
Участники «Дома-2» подхватили танцевальный
Дочь Григория Лепса стала дебютанткой на Балу
Юлия Началова поблагодарила Юрия Николаева за
Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова является
Ольга Полякова в эфире шоу «Танцы со звёздами —
Очевидцы сделали фото НЛО в ночном небе над
Александр Гобозов раскритиковал Тату Блюменкранц
Маркетолог Apple раскрыл секрет загадочных букв в
Роструд: В ноябре жителей России ожидают
Учёные: Некоторые живые организмы существуют на
На рынке России выросли продажи автомобилей Honda
"Урал" выпустил лимитированную версию мотоцикла
"Безголовый куриный монстр" у берегов Антарктиды
Samsung Electronics анонсировала новый
Новая версия кроссовера Volkswagen Tayron
Skoda презентовала внедорожную версию
Audi e-tron появится на месяц позже
Третья часть мужчин считают брачный союз
Полуфиналист 2-го сезона «Голоса» Шарип Умханов
Регина Дубовицкая начала ходить после аварии
Константин Хабенский рассказал о своем отношении
Генетики: В период неолита переселенцев с
После критики Ксении Бородиной Александра Черно
Просмотреть все новости