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Ольга Полякова в эфире шоу «Танцы со звёздами — 2018» устроила стриптиз

Певица Ольга Полякова, которая помогает Юрию Горбунову вести прямой эфир телешоу «Танцы со звёздами — 2018», в очередной раз поразила своей выходкой зрителей. Она в прямом эфире программы устроила стриптиз.

Ольга Полякова в эфире шоу «Танцы со звёздами — 2018» устроила стриптиз


Украинская звезда предложила участникам телевизионного шоу угадывать, какой балл они смогут получить за свои постановки. Полякова также озвучила свой вариант. При правильном ответе участники пари и певица должны были снимать по одному элементу своего гардероба. Участников шоу всего было 7. Когда все участники программы выступили со своими номерами, Ольга Полякова вышла к зрителям почти обнаженная.


Интимные места украинской телезвезды на видео закрывают таблички, где значится «26 октября». Этого числа певица выступит с концертной программой «Королева ночи» в киевском Дворца спорта.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:42

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