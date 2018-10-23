Ольга Полякова в эфире шоу «Танцы со звёздами — 2018» устроила стриптиз
Певица Ольга Полякова, которая помогает Юрию Горбунову вести прямой эфир телешоу «Танцы со звёздами — 2018», в очередной раз поразила своей выходкой зрителей. Она в прямом эфире программы устроила стриптиз.
Украинская звезда предложила участникам телевизионного шоу угадывать, какой балл они смогут получить за свои постановки. Полякова также озвучила свой вариант. При правильном ответе участники пари и певица должны были снимать по одному элементу своего гардероба. Участников шоу всего было 7. Когда все участники программы выступили со своими номерами, Ольга Полякова вышла к зрителям почти обнаженная.
Интимные места украинской телезвезды на видео закрывают таблички, где значится «26 октября». Этого числа певица выступит с концертной программой «Королева ночи» в киевском Дворца спорта.
Украинская звезда предложила участникам телевизионного шоу угадывать, какой балл они смогут получить за свои постановки. Полякова также озвучила свой вариант. При правильном ответе участники пари и певица должны были снимать по одному элементу своего гардероба. Участников шоу всего было 7. Когда все участники программы выступили со своими номерами, Ольга Полякова вышла к зрителям почти обнаженная.
Интимные места украинской телезвезды на видео закрывают таблички, где значится «26 октября». Этого числа певица выступит с концертной программой «Королева ночи» в киевском Дворца спорта.