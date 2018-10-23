Александр Гобозов раскритиковал Тату Блюменкранц и вступился за ее экс-супруга





Несмотря на то, что развод Валерия и Таты прошел мирно и бывшие супруги полюбовно поделили и имущество и ребенка, Гобозов решил напомнить всем, откуда Блюменкранц вытащил Абрамсон и как пытался «обелить» ее репутацию, извиняясь за хамство своей избранницы.Саша назвал скандальные фотосессии Таты дном, а саму молодую женщину – «могильной ямой». Гобозов раскритиковал поведение Таты и призвал ее посмотреть на себя.Впрочем, в конце публикации Гобозов признал, что и сам далек от идеала, но ему очень захотелось «говорить правду».Тата никак не отреагировала на всю ту грязь, что вылил на нее бывший коллега по телестройке, а зрители предполагают, что Гобозов просто завидует ее бывшему супругу, так как тому «светило» звание «Человек года».