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Очевидцы сделали фото НЛО в ночном небе над Крымским мостом

Над Крымским мостом на высоте самолёта свидетелями события был замечен НЛО. Летающий объект появился ночью на близком расстоянии от земли, а также от него исходил свет, который можно было увидеть невооружённым взглядом, после чего они сделали его фото.
Очевидцы сделали фото НЛО в ночном небе над Крымским мостом

Снимок НЛО свидетели события выложили в Сеть. Уфологи предполагают, что инопланетяне либо случайно набрели на огни моста, либо намерено вели наблюдения за строительством, чтобы быть в курсе развития человечества. Также среди конспирологов есть мнение, что пришельцы с Нибиру решили на небосводе совершить вылазку. Кроме того они советуют вести наблюдение за данной территорией, если это не единичное появление НЛО, то землянам стоит обеспокоиться за свою безопасность.

Стоит отметить, что многие учёные не верят в существование загадочной Планеты Х, при этом они не отрицают того, что внеземная жизнь существует. В свою очередь уфологи уверены, что инопланетяне посетят Землю совсем скоро, их миссия может быть в мирных целях или же они оценят, насколько человечество представляет для них угрозу.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 07:33

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