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Роструд: В ноябре жителей России ожидают продолжительные выходные

Жителей России в ноябре ожидают продолжительные выходные. Об этом напоминают гражданам страны официальные представители Роструда.
Роструд: В ноябре жителей России ожидают продолжительные выходные

В России 4 ноября отмечается День народного единства, этот праздник утверждён правительством в 2005 году. Праздничные дни в стране связаны с победой Второго народного ополчения над польскими оккупантами в 1612 году, возглавлял военные действия князь Дмитрий Пожарский.

В текущем году 4 ноября выпадает на воскресенье, в связи с этим последующий день – 5 ноября для россиян станет выходным. В общей сложности нерабочими для жителей Российской Федерации станут три дня с 3 по 5 ноября.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 07:14

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