АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 75.32 USD 65.81
Курс валют на 20.10.2018

Третья часть мужчин считают брачный союз “временным контрактом”

Американские ученые после поведения исследования сделали неутешительные выводы относительно отношения мужчин к браку. Оказалось, что третья часть представителей сильного пола считают такой союз “временным контрактом”.
Третья часть мужчин считают брачный союз “временным контрактом”

Они провели опрос среди 2002 добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет. Многие молодые люди сравнили брак с новым iPhone, отметив, что его всегда можно заменить новой моделью. Кроме того, данная категория лиц не рассматривает семейные узы в виде события на всю жизнь.

Эксперты выяснили, что половина участников эксперимента не против многоженства. Они считают измену нормальным фактом, если супруги живут вместе 5 лет. Такие выводы озадачили специалистов, показав, что современные мужчины не верят в длительность браков.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Audi e-tron появится на месяц позже
Третья часть мужчин считают брачный союз
Полуфиналист 2-го сезона «Голоса» Шарип Умханов
Регина Дубовицкая начала ходить после аварии
Константин Хабенский рассказал о своем отношении
Генетики: В период неолита переселенцев с
После критики Ксении Бородиной Александра Черно
Новое фото Эвелины Бледанс в Instagram вызвало
Для Любови Успенской важнее всего жизнь ее дочери
Ирина Алфёрова и Леонид Ярмольник заняли
Ани Лорак вместе музыкантами из 17 государств
Лолита Милявская показала фанатам видео о
Малоподвижный образ жизни оказался хуже курения –
Вальтер Соломенцев дал имя своему третьему
Певица Мария Макарова озвучила подробности
Создан «коктейль» из медпрепаратов для продления
В Башкирии автовоз развернуло посреди трассы
Фанаты подозревают победительницу шоу «Холостяк»
Ольга Бузова прошла в финал отбора на Евровидение
Дениса Лебедева назвали прилежным учеником Ольги
Студент из Швеции создал пластик из картофельного
Астрономы предложили искать чёрные дыры новым
Прохор Шаляпин предстал перед фанатами в
Индийская компания Reliance Jio сможет войти в
Пасынок Наталии Белохвостиковой Кирилл находится
Ученые: Болезни сердца являются виновниками
Елена Проклова поделилась в Instagram рецептом
Базовая версия Lenovo S5 Pro оценивается в $190
Бородатый блогер из Москвы высмеял Ольгу Бузову в
Загадочная треугольная структура обнаружена в
Просмотреть все новости