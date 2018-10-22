Третья часть мужчин считают брачный союз “временным контрактом”





Они провели опрос среди 2002 добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет. Многие молодые люди сравнили брак с новым iPhone, отметив, что его всегда можно заменить новой моделью. Кроме того, данная категория лиц не рассматривает семейные узы в виде события на всю жизнь.Эксперты выяснили, что половина участников эксперимента не против многоженства. Они считают измену нормальным фактом, если супруги живут вместе 5 лет. Такие выводы озадачили специалистов, показав, что современные мужчины не верят в длительность браков.