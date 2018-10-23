На рынке России выросли продажи автомобилей Honda





По имеющимся данным, на общей статистике позитивно сказалась реализация кроссовера Honda CR-V. Результат продаж в сентябре составил 384 автомобиля. Таким образом, реализацию по одной позиции удалось нарастить на 121%. На счету внедорожника Honda Pilot 38 сделок (65%).За девять месяцев нынешнего года бренд укрепил свои позиции, прибавив 224%. В количественном выражении суммарные продажи Honda составили 3510 автомобилей.