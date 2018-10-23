На рынке России выросли продажи автомобилей Honda
На рынке России в сентябре отмечается рост продаж автомобилей бренда Honda. В вышеназванном периоде дилеры реализовали 432 транспортных средства компании. Продажи удалось нарастить на 111%.
По имеющимся данным, на общей статистике позитивно сказалась реализация кроссовера Honda CR-V. Результат продаж в сентябре составил 384 автомобиля. Таким образом, реализацию по одной позиции удалось нарастить на 121%. На счету внедорожника Honda Pilot 38 сделок (65%).
За девять месяцев нынешнего года бренд укрепил свои позиции, прибавив 224%. В количественном выражении суммарные продажи Honda составили 3510 автомобилей.
По имеющимся данным, на общей статистике позитивно сказалась реализация кроссовера Honda CR-V. Результат продаж в сентябре составил 384 автомобиля. Таким образом, реализацию по одной позиции удалось нарастить на 121%. На счету внедорожника Honda Pilot 38 сделок (65%).
За девять месяцев нынешнего года бренд укрепил свои позиции, прибавив 224%. В количественном выражении суммарные продажи Honda составили 3510 автомобилей.
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 07:00