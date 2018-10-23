"Урал" выпустил лимитированную версию мотоцикла Ural Air с дроном в коляске
"Урал" осуществил выпуск лимитированной версии мотоцикла Ural Air с современным дроном в коляске. Новинку кроме него оснастили системой мониторинга ветра. Это позволяет просматривать путь с воздуха.
Новая версия “Урала” получила модифицированную коляску с дополнительным отсеком, который предназначается для дрона-разведчика. Для вызова квадрокоптера достаточно нажать кнопку. После этого он вылетит из бокса под крышкой. Дроном должен управлять пассажир с помощью специального пульта. Для исключения дрона при сильном ветре, оператору достаточно воспользоваться ветроуказателем, чтобы оценить погодные условия.
Новинку Ural Air могут приобрести только 40 человек из Канады, а также Соединённых Штатов. Стоимость новой версии мотоцикла с дроном стоит 18 000 долларов.
Новая версия “Урала” получила модифицированную коляску с дополнительным отсеком, который предназначается для дрона-разведчика. Для вызова квадрокоптера достаточно нажать кнопку. После этого он вылетит из бокса под крышкой. Дроном должен управлять пассажир с помощью специального пульта. Для исключения дрона при сильном ветре, оператору достаточно воспользоваться ветроуказателем, чтобы оценить погодные условия.
Новинку Ural Air могут приобрести только 40 человек из Канады, а также Соединённых Штатов. Стоимость новой версии мотоцикла с дроном стоит 18 000 долларов.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00