"Урал" выпустил лимитированную версию мотоцикла Ural Air с дроном в коляске





Новая версия “Урала” получила модифицированную коляску с дополнительным отсеком, который предназначается для дрона-разведчика. Для вызова квадрокоптера достаточно нажать кнопку. После этого он вылетит из бокса под крышкой. Дроном должен управлять пассажир с помощью специального пульта. Для исключения дрона при сильном ветре, оператору достаточно воспользоваться ветроуказателем, чтобы оценить погодные условия.Новинку Ural Air могут приобрести только 40 человек из Канады, а также Соединённых Штатов. Стоимость новой версии мотоцикла с дроном стоит 18 000 долларов.