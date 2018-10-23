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"Безголовый куриный монстр" у берегов Антарктиды попал на видео

"Безголовый куриный монстр", мигрировавший из Мексиканского залива к берегам Антарктиды, попал на видео. Он относится к классу Holothuroidea и считается редким животным из-за частого вылавливания для употребления в пищу.
"Безголовый куриный монстр" у берегов Антарктиды попал на видео

Впервые "безголовый куриный монстр" показался на видео во время научных работ под водой, проводимых исследователями в прошлом году. Морской обитатель предпочитает глубоководье, а потому редко попадается на глаза учёным. Для того чтобы заснять его, разработчики из Австралии создали особую камеру, позволяющую фиксировать миграцию данных животных в Южный океан.

На 50-секундном ролике "безголовый куриный монстр" яркого окраса сначала перебирает лапками по дну, а затем пускается в медленное грациозное плавание. Собранную о животном информацию исследователи передадут членам Комиссии, занимающейся вопросами сохранения морских животных Антарктиды.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 05:00

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