"Безголовый куриный монстр" у берегов Антарктиды попал на видео





Впервые "безголовый куриный монстр" показался на видео во время научных работ под водой, проводимых исследователями в прошлом году. Морской обитатель предпочитает глубоководье, а потому редко попадается на глаза учёным. Для того чтобы заснять его, разработчики из Австралии создали особую камеру, позволяющую фиксировать миграцию данных животных в Южный океан.На 50-секундном ролике "безголовый куриный монстр" яркого окраса сначала перебирает лапками по дну, а затем пускается в медленное грациозное плавание. Собранную о животном информацию исследователи передадут членам Комиссии, занимающейся вопросами сохранения морских животных Антарктиды.