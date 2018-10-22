После критики Ксении Бородиной Александра Черно пыталась оправдать бардак в комнате

«…У меня дежавю, только в этот раз я уже не стала орать и тратить свои нервы, а молча разбирала 12 баулов. Отправляют нас туда-сюда, а потом говорят что ж вы все вещи за день не разобрали…», - в частности пишет в Инстаграме Саша.

У зрителей скандальной телестройки «Дом-2» беспорядок в жилище Александры Черно и Иосифа Оганесяна давно не вызывает удивления.Но недавно у Ксении Бородиной, творящийся «свинарник» вызвал целую волну негодования . Не каждый день ведущей приходится перелазить через кучи раскиданных на полу вещей. Также Ксюшу поддержали и поклонники проекта.Но Черно продолжает оправдывать себя и в последней записи в социальной сети Саша высказала обиду на слова ведущей, благодаря которой Александра снова получила клеймо неряхи.Черно считает, что постоянный бардак в комнате происходит по вине ведущих, так как их пару очень часто перевозят то в Москву, то на Сейшелы, и сразу по приезду заставляют содержать комнату в идеальном порядке, не дав ни минуты на отдых.И это, несмотря на то, что у других участников бардак не убирается неделями, обижена невеста Иосифа Оганесяна.