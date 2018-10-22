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Регина Дубовицкая начала ходить после аварии благодаря артистам «Аншлага»

Известная ведущая Регина Дубовицкая стала гостем программы «Судьба человека». Основательница популярной юмористической программы рассказала Борису Корчевнику о том, что начала ходить после автомобильной аварии только благодаря артистам «Аншлага».
Регина Дубовицкая начала ходить после аварии благодаря артистам «Аншлага»

Дубовицкая только несколько лет назад узнала о том, что последствия ДТП могли быть для нее очень серьезными. Ведущая в 2007 году в Черногории сломала бедро. Она ехала в такси вместе со своей коллегой Еленой Воробей. Отпуск знаменитостей был омрачен аварией. Машина въехала в скалу, после чего транспортное средство загорелось. Во время поездки Регина Дубовицкая сидела на переднем сидении, а после столкновения из-за дыма ничего не видела. Воробей связалась с Винокуром и пострадавшую экстренно доставили в Москву на самолете.

Благодаря тому, что врачи не озвучивали создательнице «Аншлага» диагноз, она довольно легко восстановилась. Каждый день к ней приходили артисты, постоянно советовались по поводу рабочих моментов. Такая загруженность и помогла Регине Дубовицкой быстро прийти в себя.

Ведущая также рассказала о своей семье. В 1965 году в поезде, который следовал в Сочи, она увидела Юрия Айвазяна. Она сразу решила, что именно его хочет видеть своим супругом. На тот момент юной Регине было всего 19 лет. В результате через три года пара сочеталась законным браком. Дубовицкая признается, что сделала правильный выбор, так как со своим супругом она вместе уже почти 50 лет. У них единственная дочь Илона, которая в детстве из-за занятости мамы вынуждена была длительное время жить у бабушки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:00

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