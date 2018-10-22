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Полуфиналист 2-го сезона «Голоса» Шарип Умханов снял клип с Алесей Кафельниковой

Скандально известная модель Алесия Кафельникова снялась в клипе Шарипа Умханова - полуфиналиста 2-го сезона телешоу "Голос". В ролике девушка перевоплотилась в робота.

Полуфиналист 2-го сезона «Голоса» Шарип Умханов снял клип с Алесей Кафельниковой


37-летний певец Шарип Ухманов, сейчас выступающий под псевдонимом Шариф, презентовал свой видеоклип. В съемках ролика на композицию "Время побеждать" приняла участие Алеся Кафельникова. 19–летняя модель играет роль девушки, у которой любимый человек проводит время с другой женщиной.



Но героиня манекенщицы терпит измены суженого, встречая его с улыбкой, при этом старается всячески ему угодить. В конце видео становится понятно, что девушка – робот, надоевший владельцу. Шарифа пытается отключить человекоподобное устройство, но в итоге он ломает его.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:00

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