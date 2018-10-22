Полуфиналист 2-го сезона «Голоса» Шарип Умханов снял клип с Алесей Кафельниковой





37-летний певец Шарип Ухманов, сейчас выступающий под псевдонимом Шариф, презентовал свой видеоклип. В съемках ролика на композицию "Время побеждать" приняла участие Алеся Кафельникова. 19–летняя модель играет роль девушки, у которой любимый человек проводит время с другой женщиной.Но героиня манекенщицы терпит измены суженого, встречая его с улыбкой, при этом старается всячески ему угодить. В конце видео становится понятно, что девушка – робот, надоевший владельцу. Шарифа пытается отключить человекоподобное устройство, но в итоге он ломает его.