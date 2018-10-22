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Константин Хабенский рассказал о своем отношении к соцсетям

Российский актёр театра и кино, кинорежиссёр Константин Хабенский признался в том, что не умеет пользоваться социальными сетями. Но он и не хочет учиться, так как является сторонником живого общения с людьми.
Константин Хабенский рассказал о своем отношении к соцсетям

В эфире телеканала «Мир» Хабенский высказался, что так и не научился сидеть в мобильном телефоне и не хочет разбираться в шутках пользователей. Артист предпочитает видеть глаза человека, понимать его по интонации и голосу. Константин не считает нужным тратить время на переписки и общение в телефоне.

В свои 46 лет, актер не хочет разбираться шутят или нет пользователи соцсетей, когда говорят о знаменитостях. Ранее, актер говорил о том, что не любит делать селфи и избегает подобных вещей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:46

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