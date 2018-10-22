Константин Хабенский рассказал о своем отношении к соцсетям





В эфире телеканала «Мир» Хабенский высказался, что так и не научился сидеть в мобильном телефоне и не хочет разбираться в шутках пользователей. Артист предпочитает видеть глаза человека, понимать его по интонации и голосу. Константин не считает нужным тратить время на переписки и общение в телефоне.В свои 46 лет, актер не хочет разбираться шутят или нет пользователи соцсетей, когда говорят о знаменитостях. Ранее, актер говорил о том, что не любит делать селфи и избегает подобных вещей.