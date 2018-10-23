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Samsung Electronics анонсировала новый портативный компьютер Samsung Notebook Flash

Samsung Electronics анонсировала новую версию портативного компьютера Samsung Notebook Flash. Его наделили дизайном в ретро-стиле, а также быстрыми беспроводными коммуникациями.

Samsung Electronics анонсировала новый портативный компьютер Samsung Notebook Flash


Устройство получило 13,3-дюймовый дисплей (разрешение Full HD). Базой модели выступает процессор Intel Pentium N5000 (таковая частота до 2,7 ГГц). Графическим ускорителем является Intel HD Graphics 605. В Samsung Notebook Flash есть модуль Bluetooth 5.0, сетевая карта с поддержкой Wi-Fi до 1,7 Гбит/сек. Кнопки клавиатуры похожи на клавиши механической печатной машинки.

На клавиатуре имеется сканер отпечатков пальцев (поддержка Windows Hello). Программной основой выступает ОС Windows 10 Home. ОЗУ LPDDR4 - 4 Гб. Для хранения данных предусматривается твердотельный накопитель на 128 Гб. При этом масса устройства составляет 1,37 кг. Модель обладает следующими разъёмами USB 2.0, USB3.0, USB-C, HDMI. Имеется слот для microSD-карт.



Версия Samsung Notebook Flash в продажу поступил на рынке Южной Кореи. Стоимость южнокорейской модификации составляет $715. Аппарат создали в 3 разных расцветках корпуса.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00

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