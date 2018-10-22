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Генетики: В период неолита переселенцев с Ближнего Востока сопровождали собаки

Генетики изучили окаменелости домашних животных периода неолита, найденные на территории Европы, и выяснили, что в то время переселенцев с Ближнего Востока сопровождали собаки. В своём исследовании учёные выделили из останков данных млекопитающих около сотни мтДНК и провели их сравнительный анализ.
Генетики: В период неолита переселенцев с Ближнего Востока сопровождали собаки

Поскольку этот тип ДНК передаётся по наследству по матери, их структурные различия помогают генетикам определять родство живых существ. Специалисты выяснили, что до периода неолита мтДНК европейских собак были уникальными, а позднее в тех же самых местностях стали появляться особи с иными последовательностями нуклеотидов в митохондриях.

Таким образом, учёные пришли к заключению, что собаки с Ближнего Востока прибыли на территорию современной Европы, сопровождая переселенцев, и впоследствии смешались с «местными» животными-компаньонами.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:37

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