Генетики: В период неолита переселенцев с Ближнего Востока сопровождали собаки





Поскольку этот тип ДНК передаётся по наследству по матери, их структурные различия помогают генетикам определять родство живых существ. Специалисты выяснили, что до периода неолита мтДНК европейских собак были уникальными, а позднее в тех же самых местностях стали появляться особи с иными последовательностями нуклеотидов в митохондриях.Таким образом, учёные пришли к заключению, что собаки с Ближнего Востока прибыли на территорию современной Европы, сопровождая переселенцев, и впоследствии смешались с «местными» животными-компаньонами.