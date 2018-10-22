Новое фото Эвелины Бледанс в Instagram вызвало неоднозначную реакцию у фанатов
Эвелина Бледанс в своем микроблоге Instagram обнародовала публикацию, на которой запечатлена сама актриса вместе со Стасом Костюшкиным и Виктором Рыбиным. Однако фото вызвало неоднозначную реакцию у подписчиков актрисы.
Эвелина Бледанс под снимком написала, что в скором времени на Первом канале будет транслироваться ее дуэт со Стасом Костюшкиным. В конце поста звезда подчеркнула, что Виктор Рыбин случайно попал на фото. Большинство поклонников стали осуждать актрису и певца за то, что они «не позвали» в кадр своего коллегу.
Фанаты также обсуждали внешность артистки, которая недавно объявила о своей беременности. Некоторые засомневались, что телезвезда в положении, так как демонстрирует идеальную фигуру. По их мнению, 49-летняя Эвелина Бледанс рассказала о своем интересном положении ради пиара.
Эвелина Бледанс под снимком написала, что в скором времени на Первом канале будет транслироваться ее дуэт со Стасом Костюшкиным. В конце поста звезда подчеркнула, что Виктор Рыбин случайно попал на фото. Большинство поклонников стали осуждать актрису и певца за то, что они «не позвали» в кадр своего коллегу.
Фанаты также обсуждали внешность артистки, которая недавно объявила о своей беременности. Некоторые засомневались, что телезвезда в положении, так как демонстрирует идеальную фигуру. По их мнению, 49-летняя Эвелина Бледанс рассказала о своем интересном положении ради пиара.