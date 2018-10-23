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Новая версия кроссовера Volkswagen Tayron поступила в продажу

В продажу поступила новая версия кросса Volkswagen Tayron. Авто дебютировало в рамках китайского моторшоу в Чэнду.

Новая версия кроссовера Volkswagen Tayron поступила в продажу


Машина на рынок Китая поступает в десяти комплектациях. Линейка моторов включает два бензиновых двигателя. Кузов авто имеет следующие габариты: длина - 4590 мм, ширина - 1860 мм, высота - 1660 мм. Под капотом установлен турбированный бензиновый двигатель на 186 л. с. Также производитель предлагает мотор на 220 л. с. Трансмиссией является семиступенчатый «робот» DSG7. Кросс обладает передним либо полным приводом (4Motion). Список опций включает блок-фонари (задние) на LED-матрицах, светодиодные фары головного света. Также машина оснащается адаптивным круиз-контролем и системой предотвращения лобовых столкновений, системой удержания полосы движения, панорамным люком с электроприводом.

Также предлагается спортивная модификация R-Line с аэродинамическим пластиковым обвесом, задним диффузором, массивным спойлером. Авто обладает 19-дюймовыми колёсами. Кросс оценивается в 1,792 - 3,036 млн руб.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00

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