Ирина Алфёрова и Леонид Ярмольник заняли «почётные» места в «чёрном реестре» Украины





В украинском ведомстве не уточнили, каким образом Ирина Алфёрова и Леонид Ярмольник угрожают нацбезопасности их страны, однако, на всякий случай, запретили им въезд на данную территорию. Вот только подобно большинству фигурантов из «чёрного списка» упомянутые российские актёры вряд ли горят желанием в ближайшее время посещать враждебное государство.По крайней мере, именно об этом заявила также «угрожающая нацбезопасности Украины» артистка Алиса Фрейндлих, отметившая, что в этой стране она не бывала «вот уже как сто лет».