Ирина Алфёрова и Леонид Ярмольник заняли «почётные» места в «чёрном реестре» Украины
Ирина Алфёрова и Леонид Ярмольник признаны сотрудниками Минкульта Украины лицами, являющимися угрозой для нацбезопасности государства. Российские актёры в данном «чёрном реестре» заняли «почётные» 139-е и 140-е места.
В украинском ведомстве не уточнили, каким образом Ирина Алфёрова и Леонид Ярмольник угрожают нацбезопасности их страны, однако, на всякий случай, запретили им въезд на данную территорию. Вот только подобно большинству фигурантов из «чёрного списка» упомянутые российские актёры вряд ли горят желанием в ближайшее время посещать враждебное государство.
По крайней мере, именно об этом заявила также «угрожающая нацбезопасности Украины» артистка Алиса Фрейндлих, отметившая, что в этой стране она не бывала «вот уже как сто лет».
В украинском ведомстве не уточнили, каким образом Ирина Алфёрова и Леонид Ярмольник угрожают нацбезопасности их страны, однако, на всякий случай, запретили им въезд на данную территорию. Вот только подобно большинству фигурантов из «чёрного списка» упомянутые российские актёры вряд ли горят желанием в ближайшее время посещать враждебное государство.
По крайней мере, именно об этом заявила также «угрожающая нацбезопасности Украины» артистка Алиса Фрейндлих, отметившая, что в этой стране она не бывала «вот уже как сто лет».
Политика
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:54