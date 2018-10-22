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Для Любови Успенской важнее всего жизнь ее дочери

Любовь Успенская дала интервью, в котором рассказала, что для нее самое главное - жизнь ее дочери. Сейчас Татьяна Плаксина восстанавливает здоровье после трагического инцидента.

Для Любови Успенской важнее всего жизнь ее дочери


В начале осени на Коста-Рике дочь певицы упала с велосипеда, при этом сломала себе челюсть. Любовь Успенская вызвала вертолет, чтобы наследницу быстро доставили в клинику. Однако после операции у Татьяны Плаксиной началось заражение крови.

Для Любови Успенской важнее всего жизнь ее дочери


По слова артистки, у ее дочери три нижних зуба «ушли вниз», из-за этого их пришлось вырывать. Исполнительница песен призналась, что после данного инцидента она поняла, что любовь к наследнице намного сильнее ее чувств к возлюбленному.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:00

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