Для Любови Успенской важнее всего жизнь ее дочери





В начале осени на Коста-Рике дочь певицы упала с велосипеда, при этом сломала себе челюсть. Любовь Успенская вызвала вертолет, чтобы наследницу быстро доставили в клинику. Однако после операции у Татьяны Плаксиной началось заражение крови.По слова артистки, у ее дочери три нижних зуба «ушли вниз», из-за этого их пришлось вырывать. Исполнительница песен призналась, что после данного инцидента она поняла, что любовь к наследнице намного сильнее ее чувств к возлюбленному.