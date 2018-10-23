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Skoda презентовала внедорожную версию обновлённого универсала Skoda Fabia Combi Scoultline

Компания Skoda провела презентацию внедорожной версии обновлённого универсала модели Skoda Fabia. Название данного транспортного средства - Fabia Combi Scoultline.

Skoda презентовала внедорожную версию обновлённого универсала Skoda Fabia Combi Scoultline


«Внедорожная» Skoda Fabia Combi Scoultline отличается от обычной версии дорожным просветом. В новом универсале его увеличили. Авто получило дополнительную защиту в нижней части кузова, а также три бензиновых силовых агрегата на выбор. Автомобиль получит колесные диски другого дизайна. Их размеры составят 16-18 дюймов. Модель оснащается рейлингами на крыше, зеркалами заднего вида серебристого цвета.

В салоне Skoda Fabia Combi Scoultline имеется обновленная современная информационно-развлекательная система, обладающая 6,5-дюймовым экраном, а также поддержкой смартфонов. Имеет место модернизированная панель приборов. Авто оснащается литровым силовым агрегатом на 60, 75, 110 лошадиных сил.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00

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