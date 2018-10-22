Ани Лорак вместе музыкантами из 17 государств приняла участие в проекте «Богемская рапсодия»
Ани Лорак вместе с с музыкантами из 17 государств приняла участие в трибьют-проекте, который посвящён британской рок-группе Queen и приурочен к завершению работы по созданию картины «Богемская рапсодия». В рамках него вокалистка примерила на себя образ Фредди Меркьюри и исполнила музкомпозицию на столе.
Соответствующий видеоролик появился на просторах YouTube. В кадрах на Ани Лорак надето красное обтягивающее платье с глубоким декольте, которое стилизовано под один из комбинезонов Фредди Меркьюри. Попурри записывалось в Лондоне.
К слову, на позапрошлой неделе Ани Лорак опубликовала в Instagram-аккаунте сюжет, на котором она запечатлена в описанном выше образе и поющей на столе. Однако тогда фолловеры не поняли, что хотела этим сказать артистка.
Соответствующий видеоролик появился на просторах YouTube. В кадрах на Ани Лорак надето красное обтягивающее платье с глубоким декольте, которое стилизовано под один из комбинезонов Фредди Меркьюри. Попурри записывалось в Лондоне.
К слову, на позапрошлой неделе Ани Лорак опубликовала в Instagram-аккаунте сюжет, на котором она запечатлена в описанном выше образе и поющей на столе. Однако тогда фолловеры не поняли, что хотела этим сказать артистка.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:47