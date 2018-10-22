АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии могут запретить производство соломинок для коктейлей из-за загрязнения окружающей среды пластиком
EUR 75.32 USD 65.81
Курс валют на 20.10.2018

Лолита Милявская показала фанатам видео о нелегкой жизни артиста в Instagram

Певица Лолита Милявская в соцсети Instagram опубликовала новое видео. В данном ролике артистка рассказала фанатам о нелегкой жизни артиста во время сольного тура.

Лолита Милявская показала фанатам видео о нелегкой жизни артиста в Instagram


Со слов Лолиты Милявской, она едет на автобусе в Ригу из Таллина. Артистка сделала себе из кресла «импровизированную» кровать, так как очень хотела спать. Многие подписчики обратили внимание, что исполнительница песен прекрасно выглядит без косметики. Они отметили, что певица настоящая, обаятельная, искренняя, без раскрасок и фильтров.

Некоторые признались, что этот ролик стал для них открытием. Они думали, что артисты во время гастролей находятся в комфорте и уюте.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Генетики: В период неолита переселенцев с
После критики Ксении Бородиной Александра Черно
Новое фото Эвелины Бледанс в Instagram вызвало
Для Любови Успенской важнее всего жизнь ее дочери
Ирина Алфёрова и Леонид Ярмольник заняли
Ани Лорак вместе музыкантами из 17 государств
Лолита Милявская показала фанатам видео о
Малоподвижный образ жизни оказался хуже курения –
Вальтер Соломенцев дал имя своему третьему
Певица Мария Макарова озвучила подробности
Создан «коктейль» из медпрепаратов для продления
В Башкирии автовоз развернуло посреди трассы
Фанаты подозревают победительницу шоу «Холостяк»
Ольга Бузова прошла в финал отбора на Евровидение
Дениса Лебедева назвали прилежным учеником Ольги
Студент из Швеции создал пластик из картофельного
Астрономы предложили искать чёрные дыры новым
Прохор Шаляпин предстал перед фанатами в
Индийская компания Reliance Jio сможет войти в
Пасынок Наталии Белохвостиковой Кирилл находится
Ученые: Болезни сердца являются виновниками
Елена Проклова поделилась в Instagram рецептом
Базовая версия Lenovo S5 Pro оценивается в $190
Бородатый блогер из Москвы высмеял Ольгу Бузову в
Загадочная треугольная структура обнаружена в
Елена Яковлева рассказала фанатам в Instagram,
Множество НЛО окружили офисное здание в Лас-Вегасе
Ксения Собчак порадовала поклонников в Instagram
Ученые: Антибиотики к 2050 году станут опасней
Валерия заинтриговала поклонников в Instagram
Просмотреть все новости