Лолита Милявская показала фанатам видео о нелегкой жизни артиста в Instagram

Со слов Лолиты Милявской, она едет на автобусе в Ригу из Таллина. Артистка сделала себе из кресла «импровизированную» кровать, так как очень хотела спать. Многие подписчики обратили внимание, что исполнительница песен прекрасно выглядит без косметики. Они отметили, что певица настоящая, обаятельная, искренняя, без раскрасок и фильтров.Некоторые признались, что этот ролик стал для них открытием. Они думали, что артисты во время гастролей находятся в комфорте и уюте.