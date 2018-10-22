Вальтер Соломенцев дал имя своему третьему ребенку - Луций

«Лукий в крещении. Луций в паспорте. Значение имени одно и то же», - объяснила девушка.

«Через «ю» удобнее произносить. Имя мы дали вдвоём. И оно не случайное, означает по звучанию с иврита «неожиданный». Все ждали девочку, а он нас удивил. Долго рассказывать, как мы пришли к этому имени, но оно благодатно, я знаю», - призналась Гаджиева.

«Дома мы сказали друг другу «спасибо» практически одновременно. Да… Был сегодня очень важный день!», - подытожила многодетная мама.

Однако вчера молодые родители окрестили мальчика и после церковного таинства наконец сообщили, как его зовут.На своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала видео, на котором Вальтер называет малыша Люций, чем вызвала у публики недоумение. Многие предположили, что на самом деле супруги назвали ребенка Люцифер, но Галина поспешила развеять эти догадки.Она также отметила, что сам ритуал крещения прошел хорошо. Сын был очень спокойный и как будто был рад тому, что его приобщают к Господу. А вот Соломенцев был постоянно на нервах, туго соображал и все время куда-то спешил, но под конец дня все же успокоился.