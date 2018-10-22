Вальтер Соломенцев дал имя своему третьему ребенку - Луций
Ровно четыре месяца назад экс-участник телепроекта «Дом-2» Вальтер Соломенцев стал многодетным отцом. Его жена, Галина Гаджиева, подарила ему третьего сына, лицо которого рассекретила буквально сразу после родов, а вот имя малыша до сих пор оставалось тайной.
Однако вчера молодые родители окрестили мальчика и после церковного таинства наконец сообщили, как его зовут.
На своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала видео, на котором Вальтер называет малыша Люций, чем вызвала у публики недоумение. Многие предположили, что на самом деле супруги назвали ребенка Люцифер, но Галина поспешила развеять эти догадки.
Она также отметила, что сам ритуал крещения прошел хорошо. Сын был очень спокойный и как будто был рад тому, что его приобщают к Господу. А вот Соломенцев был постоянно на нервах, туго соображал и все время куда-то спешил, но под конец дня все же успокоился.
Однако вчера молодые родители окрестили мальчика и после церковного таинства наконец сообщили, как его зовут.
«Лукий в крещении. Луций в паспорте. Значение имени одно и то же», - объяснила девушка.
На своей странице в социальной сети Instagram она опубликовала видео, на котором Вальтер называет малыша Люций, чем вызвала у публики недоумение. Многие предположили, что на самом деле супруги назвали ребенка Люцифер, но Галина поспешила развеять эти догадки.
«Через «ю» удобнее произносить. Имя мы дали вдвоём. И оно не случайное, означает по звучанию с иврита «неожиданный». Все ждали девочку, а он нас удивил. Долго рассказывать, как мы пришли к этому имени, но оно благодатно, я знаю», - призналась Гаджиева.
Она также отметила, что сам ритуал крещения прошел хорошо. Сын был очень спокойный и как будто был рад тому, что его приобщают к Господу. А вот Соломенцев был постоянно на нервах, туго соображал и все время куда-то спешил, но под конец дня все же успокоился.
«Дома мы сказали друг другу «спасибо» практически одновременно. Да… Был сегодня очень важный день!», - подытожила многодетная мама.