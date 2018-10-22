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Певица Мария Макарова озвучила подробности нападения в программе “Пусть говорят”

Солистка группы “Маша и медведи” стала гостьей программы “Пусть говорят”. Мария Макарова озвучила подробности нападения неизвестных лиц, избивших ее в подъезде дома.
Певица Мария Макарова озвучила подробности нападения в программе “Пусть говорят”

Оказалось, что исполнительница защищала композитора Александра Кулыгина, который был ее соседом. Преступники под видом оценщиков имущества проникли в его квартиру, после чего захватили одну комнату, поставив камеры наблюдения. Знаменитость пыталась поговорить с ними, но была жестоко избита ногами, а затем оказалась в клинике.

Сейчас они еще на свободе, хотя пострадавшие особы обратились в полицию. Мария Макарова отметила, что погибшая избранница знаменитости Нелли Корнеева имела наследницу от первого брака, подарившую часть имущества неизвестным особам. Сам Кулыгин тоже присутствовал в студии, сообщив, что боялся за свою жизнь, а потому старался вести себя корректно с незваными гостями.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:16

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