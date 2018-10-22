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В Башкирии автовоз развернуло посреди трассы из-за угодившего в него колеса

Сегодня в Башкирии в ДТП попал автовоз, который впоследствии развернуло посреди трассы. Инцидент произошёл из угодившего в кабину колеса, оторвавшегося от другого грузовика.
В Башкирии автовоз развернуло посреди трассы из-за угодившего в него колеса

По словам очевидцев, происшествие произошло на 1295 километре трассы Челябинск-Уфа-Самара. У двигавшегося по шоссе отечественного грузовика "КамАЗ" слетело с крепления наружное левое колесо и угодило в следовавший ему навстречу автовоз Scania, гружёный транспортными средствами, готовыми к продаже. Удар покрышки пришёлся в кабину, от чего водитель не справился с управлением, и его автомобиль развернуло поперёк проезжей трассы. Водитель сумел вернуть контроль над неуправляемой машиной и избежал столкновения с отбойником.

По имеющимся данным, инцидент обошелся без жертв. Кроме того, в момент происшествия трасса была пустой, и, в потерявший управление автовоз, не врезались другие средства передвижения.



 
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Происшествия / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 19:01

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