В Башкирии автовоз развернуло посреди трассы из-за угодившего в него колеса





По словам очевидцев, происшествие произошло на 1295 километре трассы Челябинск-Уфа-Самара. У двигавшегося по шоссе отечественного грузовика "КамАЗ" слетело с крепления наружное левое колесо и угодило в следовавший ему навстречу автовоз Scania, гружёный транспортными средствами, готовыми к продаже. Удар покрышки пришёлся в кабину, от чего водитель не справился с управлением, и его автомобиль развернуло поперёк проезжей трассы. Водитель сумел вернуть контроль над неуправляемой машиной и избежал столкновения с отбойником.По имеющимся данным, инцидент обошелся без жертв. Кроме того, в момент происшествия трасса была пустой, и, в потерявший управление автовоз, не врезались другие средства передвижения.