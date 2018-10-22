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Ольга Бузова прошла в финал отбора на Евровидение

За последнее время известная ведущая скандального реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова сделала качественный скачок в своем новом увлечении - вокале.

Ясно, что с девушкой работают специалисты, а также во многих ее песня голос обрабатывается компьютером.

Ольга Бузова прошла в финал отбора на Евровидение

Тем не менее, петь она стала немного лучше, хотя, разумеется, никаких выдающихся данных у Ольги нет.

Но в интернете стало известно, что Бузова прошла в финал отборочного тура на конкурс «Евровидение» от России. Многочисленные поклонники Оли прибывают в восторге, а не менее многочисленные хейтеры в шоке.

Критики сразу стали пророчить, что Бузова обязательно провалится на конкурсе, ибо петь она не умеет, а на «Евровидении» фонограммой пользоваться запрещено. Также хейтеры утверждают, что своим выступлением Бузова просто опозорит нашу страну. Но поклонники полагают, что Ольга вполне может победить за счет яркого креативного номера.

Ольга Бузова прошла в финал отбора на Евровидение

Правда, позже всё выяснилось. Оказалось, что речь идет не о самом финале конкурса, а лишь об отборе, который проводится среди фанклубов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:58

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