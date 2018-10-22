Ольга Бузова прошла в финал отбора на Евровидение





Ясно, что с девушкой работают специалисты, а также во многих ее песня голос обрабатывается компьютером.Тем не менее, петь она стала немного лучше, хотя, разумеется, никаких выдающихся данных у Ольги нет.Но в интернете стало известно, что Бузова прошла в финал отборочного тура на конкурс «Евровидение» от России. Многочисленные поклонники Оли прибывают в восторге, а не менее многочисленные хейтеры в шоке.Критики сразу стали пророчить, что Бузова обязательно провалится на конкурсе, ибо петь она не умеет, а на «Евровидении» фонограммой пользоваться запрещено. Также хейтеры утверждают, что своим выступлением Бузова просто опозорит нашу страну. Но поклонники полагают, что Ольга вполне может победить за счет яркого креативного номера.Правда, позже всё выяснилось. Оказалось, что речь идет не о самом финале конкурса, а лишь об отборе, который проводится среди фанклубов.