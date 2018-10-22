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Фанаты подозревают победительницу шоу «Холостяк» Дарью Клюкину в беременности

Недавно 24-летняя победительница шоу «Холостяк» - Дарья Клюкина, посетила светское мероприятие. Фото и видео с вечеринки попали в соцсеть. На них внимательные поклонники разглядели у модели заметно округлившийся живот, сделав вывод, что она беременна.

Фанаты подозревают победительницу шоу «Холостяк» Дарью Клюкину в беременности


О личной жизни Дарьи Клюкиной совсем ничего не известно. После «Холостяка» девушка не захотела строить отношения с Егором Кридом, объявив фанатам об их расставании. Модель не дает комментариев по поводу своего возможного интересного положения и поэтому взбудораженные поклонники буквально засыпали вопросами певца.

По их мнению, артист должен знать, беременна ли Дарья Клюкина, и кто отец малыша. Некоторые поклонники и вовсе решили, что к беременности модели может являться причастным сам певец.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:00

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