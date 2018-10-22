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Дениса Лебедева назвали прилежным учеником Ольги Бузовой

Пока Ольга Бузова пишет посты, в которых отрекается от своего несостоявшегося жениха, сам он не теряет времени зря и готовит к выпуску свою дебютную песню. По словам очевидцев, Денис Лебедев уже вплотную приступил к работе - пока он придумал только слова и название будущего хита.

Стоит отметить, что эта новость очень взволновала поклонников популярной певицы и ведущей телепроекта «Дом-2». Одни из них решили, что таким образом финалист шоу хочет вымолить прощение у Оли. Однако большинство все же уверены в том, что он просто хочет использовать отношения с Бузовой для раскрутки своего аккаунта в социальной сети Instagram.

Дениса Лебедева назвали прилежным учеником Ольги Бузовой

Более того, предприимчивого парня публика уже окрестила достойным «учеником» Ольги Бузовой, поскольку именно так в свое время поступила и она сама после развода с Дмитрием Тарасовым.

Напомним, что тогда многочисленная армия поклонников поддерживала теледиву и следила за всем, что происходит в ее жизни, а потому она решила записать сразу несколько хитов, пока интерес к ее персоне не угас, и не просчиталась.

Дениса Лебедева назвали прилежным учеником Ольги Бузовой

За короткий срок песни поднялись на вершину всевозможных хит-парадов, а Оля получила доступ к отечественному шоу-бизнесу, где вскоре заняла лидирующие позиции и до сих пор удерживает их.

Пользователи Сети уверены, что Лебедев рассчитывает на подобный резонанс.

«И этот на скандале решил заработать», «Они подходят друг другу. Бузова на всем делает деньги, он тоже», «Лебедев, конечно, подлец. Но соображает не хуже Бузовой», «Представляете, что будет, если Лебедев переплюнет Бузову?!», - пишут они в комментариях.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:54

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