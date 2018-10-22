Создан «коктейль» из медпрепаратов для продления жизни
Научные сотрудники колледжа Йель-НУК под кураторством учёного Яна Грубера создали «коктейль» из медпрепаратов для продления жизни. Эксперимент проводился на гельминтах.
Исследователи отметили, что разработанное ими средство увеличивало продолжительность жизни подопытных червей Caenorhabditis и отсрочивало их старение, причём было одинаково эффективно для любого возраста лабораторных гельминтов. Для создания «целебного рецепта» учёные экспериментировали с различными медпрепаратами, выведя несколько соединений и объединив их в некий «коктейль».
Дальнейшим шагом научных сотрудников будет переход от экспериментов на животных к тестированию медикаментозного средства на людях.
Исследователи отметили, что разработанное ими средство увеличивало продолжительность жизни подопытных червей Caenorhabditis и отсрочивало их старение, причём было одинаково эффективно для любого возраста лабораторных гельминтов. Для создания «целебного рецепта» учёные экспериментировали с различными медпрепаратами, выведя несколько соединений и объединив их в некий «коктейль».
Дальнейшим шагом научных сотрудников будет переход от экспериментов на животных к тестированию медикаментозного средства на людях.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:07