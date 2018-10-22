Астрономы предложили искать чёрные дыры новым методом





Астрофизики использовали ширину H-альфа в качестве индикатора интенсивности гравитационного поля и диагностики присутствия таинственных объектов. Методика позволяет успешно выявлять новые двоичные файлы чёрных дыр в неактивной фазе. В рамках научной работы исследователи проводили наблюдения за четырьмя системами с подтверждёнными областями пространства-времени, применяя для этого особые фильтры на ACAM и инструмент на более чем 4-метровом телескопе WHT. После этого астрономы сравнили результаты с прямыми замерами ширины линии H-альфа, которые были получены посредством спектрографа ISIS на телескопе GTC.Учёные выяснили, что измерение ширины линии H-альфа фотометрическим способом достаточно эффективно, так как лучше помогает отыскивать неактивные чёрные дыры в двойных системах.