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Астрономы предложили искать чёрные дыры новым методом

Группа астрономов под руководством учёных Мака Хорхе Касареса и Мигеля Перес Торреса предложила искать чёрные дыры новым методом, измеряя яркость бинарных пар с сочетанием фильтров, сконцентрированных на спектральной линии серии Бальмера атома водорода (H-альфа). Благодаря такому способу возможно определить интенсивность и ширину линии, образующей вокруг чёрной дыры аккреционный диск.
Астрономы предложили искать чёрные дыры новым методом

Астрофизики использовали ширину H-альфа в качестве индикатора интенсивности гравитационного поля и диагностики присутствия таинственных объектов. Методика позволяет успешно выявлять новые двоичные файлы чёрных дыр в неактивной фазе. В рамках научной работы исследователи проводили наблюдения за четырьмя системами с подтверждёнными областями пространства-времени, применяя для этого особые фильтры на ACAM и инструмент на более чем 4-метровом телескопе WHT. После этого астрономы сравнили результаты с прямыми замерами ширины линии H-альфа, которые были получены посредством спектрографа ISIS на телескопе GTC.

Учёные выяснили, что измерение ширины линии H-альфа фотометрическим способом достаточно эффективно, так как лучше помогает отыскивать неактивные чёрные дыры в двойных системах.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:40

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