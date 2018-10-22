Студент из Швеции создал пластик из картофельного крахмала





Молодой человек претендует получить несколько десятков тысяч фунтов от благотворительного фонда для дальнейшего развития своего проекта. Согласно задумке автора идеи, этот материал должен заменить разлагающийся пластик, который в настоящее время изготавливают из нефти. Такого рода изобретение позволит, например, производить одноразовую посуду, которая способна через пару месяцев «самоликвидироваться».Победитель конкурса получит несколько десятков тысяч фунтов. Между тем студенту из Швеции придётся за главный приз побороться с ещё одним изобретателем. Он сконструировал робота, который предназначен для очистки водоемов. Данный робот справляется с поставленной задачей намного быстрее людей.