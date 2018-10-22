Прохор Шаляпин предстал перед фанатами в Instagram в образе “маленького принца”
Прохор Шаляпин в сети Instagram выложил новое фото. Певец предстал перед многочисленными подписчиками в образе героя аллегорической повести-сказки “Маленький принц”.
На данной публикации Прохор Шаляпин запечатлен сидя над розой, которая спрятана под колпаком. Также певец использовал цитату из сказки. Пост в течение часа собрал свыше 11 тысяч отметок «Мне нравится» и множество комментариев, в которых подписчики пишут слова восхищения по поводу внешности артиста.
Они также отметили, что их любимцу очень идет “романтический” образ. Некоторые фолловеры заявили, что Прохор Шаляпин не уступает профессиональным моделям.
На данной публикации Прохор Шаляпин запечатлен сидя над розой, которая спрятана под колпаком. Также певец использовал цитату из сказки. Пост в течение часа собрал свыше 11 тысяч отметок «Мне нравится» и множество комментариев, в которых подписчики пишут слова восхищения по поводу внешности артиста.
Они также отметили, что их любимцу очень идет “романтический” образ. Некоторые фолловеры заявили, что Прохор Шаляпин не уступает профессиональным моделям.