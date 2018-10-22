Прохор Шаляпин предстал перед фанатами в Instagram в образе “маленького принца”

На данной публикации Прохор Шаляпин запечатлен сидя над розой, которая спрятана под колпаком. Также певец использовал цитату из сказки. Пост в течение часа собрал свыше 11 тысяч отметок «Мне нравится» и множество комментариев, в которых подписчики пишут слова восхищения по поводу внешности артиста.Они также отметили, что их любимцу очень идет “романтический” образ. Некоторые фолловеры заявили, что Прохор Шаляпин не уступает профессиональным моделям.