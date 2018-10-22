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Индийская компания Reliance Jio сможет войти в ТОП-10 крупнейших производителей телефонов

Согласно итогам года в ТОП-10 самых крупнейших производителей современных мобильных телефонов сможет войти индийская компания Reliance Jio. О данной фирме раньше мало кто знал.

Индийская компания Reliance Jio сможет войти в ТОП-10 крупнейших производителей телефонов


По итогам 2 квартала в Индии рынок мобильных телефонов возглавила компания Reliance Jio, являющаяся индийским телекоммуникационным оператором. Аналитики DigiTimes отмечают, что популярность компании настолько высока, что по годовым итогам она сможет войти в десятку самых крупных производителей мобильных телефонов. По мнению аналитиков, Reliance Jio Phone окажется на десятой позиции, реализовав за год примерно 25-30 миллионов устройств. Популярность компании обусловлена двумя факторами. Вследствие того, что компания является сотовым оператором, она обладает дополнительными возможностями по продвижению собственных аппаратов.

В мобильных телефонах Jio используется операционная система KaiOS, делая их переходным звеном между обычными телефонами, а также смартфонами. По мнению аналитиков, доля KaiOS в будущем году на рынке мобильных ОС может увеличиться до 3%.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:26

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