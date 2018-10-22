Индийская компания Reliance Jio сможет войти в ТОП-10 крупнейших производителей телефонов





По итогам 2 квартала в Индии рынок мобильных телефонов возглавила компания Reliance Jio, являющаяся индийским телекоммуникационным оператором. Аналитики DigiTimes отмечают, что популярность компании настолько высока, что по годовым итогам она сможет войти в десятку самых крупных производителей мобильных телефонов. По мнению аналитиков, Reliance Jio Phone окажется на десятой позиции, реализовав за год примерно 25-30 миллионов устройств. Популярность компании обусловлена двумя факторами. Вследствие того, что компания является сотовым оператором, она обладает дополнительными возможностями по продвижению собственных аппаратов.В мобильных телефонах Jio используется операционная система KaiOS, делая их переходным звеном между обычными телефонами, а также смартфонами. По мнению аналитиков, доля KaiOS в будущем году на рынке мобильных ОС может увеличиться до 3%.