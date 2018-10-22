Индийская компания Reliance Jio сможет войти в ТОП-10 крупнейших производителей телефонов
Согласно итогам года в ТОП-10 самых крупнейших производителей современных мобильных телефонов сможет войти индийская компания Reliance Jio. О данной фирме раньше мало кто знал.
По итогам 2 квартала в Индии рынок мобильных телефонов возглавила компания Reliance Jio, являющаяся индийским телекоммуникационным оператором. Аналитики DigiTimes отмечают, что популярность компании настолько высока, что по годовым итогам она сможет войти в десятку самых крупных производителей мобильных телефонов. По мнению аналитиков, Reliance Jio Phone окажется на десятой позиции, реализовав за год примерно 25-30 миллионов устройств. Популярность компании обусловлена двумя факторами. Вследствие того, что компания является сотовым оператором, она обладает дополнительными возможностями по продвижению собственных аппаратов.
В мобильных телефонах Jio используется операционная система KaiOS, делая их переходным звеном между обычными телефонами, а также смартфонами. По мнению аналитиков, доля KaiOS в будущем году на рынке мобильных ОС может увеличиться до 3%.
По итогам 2 квартала в Индии рынок мобильных телефонов возглавила компания Reliance Jio, являющаяся индийским телекоммуникационным оператором. Аналитики DigiTimes отмечают, что популярность компании настолько высока, что по годовым итогам она сможет войти в десятку самых крупных производителей мобильных телефонов. По мнению аналитиков, Reliance Jio Phone окажется на десятой позиции, реализовав за год примерно 25-30 миллионов устройств. Популярность компании обусловлена двумя факторами. Вследствие того, что компания является сотовым оператором, она обладает дополнительными возможностями по продвижению собственных аппаратов.
В мобильных телефонах Jio используется операционная система KaiOS, делая их переходным звеном между обычными телефонами, а также смартфонами. По мнению аналитиков, доля KaiOS в будущем году на рынке мобильных ОС может увеличиться до 3%.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:26