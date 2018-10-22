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Пасынок Наталии Белохвостиковой Кирилл находится в больнице из-за несчастного случая

Сообщается, что приемный сын популярной актрисы Наталии Белохвостиковой Кирилл получил серьезные травмы из-за несчастного случая. Как стало известно, он сейчас находится в клинике.
Пасынок Наталии Белохвостиковой Кирилл находится в больнице из-за несчастного случая


Происшествие произошло 22 октября. Пасынок Наталии Белохвостиковой, который учится в 9 классе, хотел пробраться к другу в окно, однако на высоте 2-го этажа не удержался, вследствие чего рухнул вниз. У него закрытая травма головы, при этом сломана челюсть. В 2007 году актриса усыновила 3-летнего ребенка. Однажды, во время выступления в детдоме, Наталия Белохвостикова увидела мальчика. Ребенок тронул сердце звезды, после чего было решено забрать Кирилла домой.

У 67-летней киноактрисы и ее мужа - режиссера Владимира Наумова, есть взрослая дочка Наталья. Однако, пока у пары не появились внуки, усыновленный наследник спас их от одиночества.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:17

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