Пасынок Наталии Белохвостиковой Кирилл находится в больнице из-за несчастного случая





Происшествие произошло 22 октября. Пасынок Наталии Белохвостиковой, который учится в 9 классе, хотел пробраться к другу в окно, однако на высоте 2-го этажа не удержался, вследствие чего рухнул вниз. У него закрытая травма головы, при этом сломана челюсть. В 2007 году актриса усыновила 3-летнего ребенка. Однажды, во время выступления в детдоме, Наталия Белохвостикова увидела мальчика. Ребенок тронул сердце звезды, после чего было решено забрать Кирилла домой.У 67-летней киноактрисы и ее мужа - режиссера Владимира Наумова, есть взрослая дочка Наталья. Однако, пока у пары не появились внуки, усыновленный наследник спас их от одиночества.