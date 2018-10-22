Ученые: Болезни сердца являются виновниками преждевременной смерти





Они проанализировали данные в медицинских карточках добровольцев разных возрастов, отметив, что каждые четыре человека из пяти имели предрасположенность к заболеваниям. Кроме того, у них был высокий риск летального исхода из-за нежелания пройти курс лечения.Ученые внесли в список негативных факторов плохой холестерин, что также относится к ожирению, высокому давлению и повышенному уровню глюкозы в крови. Такие пациенты обязаны кроме изменения рациона питания бросить вредные привычки и заняться физической нагрузкой.