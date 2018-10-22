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Елена Проклова поделилась в Instagram рецептом против появления седины

Елена Проклова в своем микроблоге Instagram обнародовала фото, под которым рассказала фанатам, что побывала в сауне, на гидромассаже и плавала в бассейне. Также звезда поделилась с фанатами рецептом против появления седины.

Елена Проклова поделилась в Instagram рецептом против появления седины


Елена Проклова посоветовала сделать маску в домашних условиях. Актриса рассказала, что кроме данного эффекта, она также способствует росту волос. По словам знаменитости, для приготовления чудо-маски потребуется яичный желток, одна столовая ложка оливкового масла, и столько же сока алоэ, яблочного уксуса, лимонного сока, горчичного порошка и коньяка. Все ингредиенты надо смешать и нанести только на сухие волосы. После этого следует замотать голову полотенцем. Во время появления жжения, маску стоит тут же смыть. Елена Проклова сообщила, что данный метод имеет противопоказания, а именно он не подходит людям, которые страдают от гипертонии.

Поклонники поблагодарили артистку за то, что она находит время написать для них действительно полезные советы. Пользователи также пожелали артистке здоровья и долголетия.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:00

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