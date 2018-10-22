Бородатый блогер из Москвы высмеял Ольгу Бузову в своей новой пародии

«Вот думаю: записать пару альбомов, открыть сеть кафе, или сразу замуж?», - написал под новой публикацией молодой человек.





Так, к примеру, он уже копировал образы таких звезд как: Марина Федункив, Рената Литвинова, Елка, Наташа Королева, Филипп Киркоров, Екатерина Варнава, Катя Топурия, Ксения Собчак, Вера Брежнева, Дима Билан, Анастасия Волочкова, Регина Тодоренко, а теперь очередь дошла и до Ольги Бузовой.Для своей пародии Юрий выбрал фото популярной ведущей телепроекта «Дом-2» из финала шоу «Замуж за Бузову», где она позирует в свадебном платье.Стоит отметить, что многие пользователи сети по достоинству оценили юмор Юрия. В комментариях они вдоволь посмеялись, а также оставили множество положительных отзывов, требуя не прекращать и продолжать дальше снимать смешные пародии на знаменитостей.Что касается самой Бузовой, то она пока никак не отреагировала на такого рода творчество, однако по мнению ее поклонников, девушка не будет сердиться на молодого человека, так как не обделена чувством юмора и сама иногда не против посмеяться над собой.